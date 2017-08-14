中國軍機密集繞台 我國安官員：凸顯在西太平洋「存在感」

國防部曾公佈經國號戰機伴飛轟六。（資料照，國防部提供）

2017-08-14 22:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國解放軍軍機密集繞台演訓，今天又有2架運8型軍機進行遠海長航訓練活動，一週以來已有4次之多，總統府發言人黃重諺表示，有關中國軍事動態，國防部均有嚴密監控，國安單位對於相關情勢也都有即時而全面的掌握，包括預警、國防安全部署、整備的各項應處措施等，也都確實到位，可以保障我國家安全無虞，請國人放心。

國安官員強調，中國軍機類似演訓從2011年開始，但過去馬政府低調未公布，一直到民進黨執政後才開始逐次公佈，國安團隊認為有責任讓周邊國家知道區域安全狀況，也讓中國知道我方已有所掌握，另一方面也可讓國人得知國家安全相關訊息。

該名官員解釋，共機的遠海長航訓練，一方面是要熟悉進出太平洋的航路，一方面用「常態化」的方式，凸顯其在西太平洋上的「存在感」。不過，就地緣面來看，中國要進出太平洋，有兩個路徑，一為台灣與日本間的宮古海峽，另一是台灣與菲律賓間的巴士海峽。

他表示，這兩條航路「看似容易，但也困難」，因為北邊是「美日安保條約」範圍，南邊則適用「美菲共同防禦條約」，所以共機不能全然從「繞台」來看，而是穿越宮古海峽或巴士海峽，若再往右飛的話，就勢必進入美日、美菲的防守範圍，基本上共機都是順著較接近台灣的公海走，避免往前深入。

官員指出，對於共機繞台，政府不僅會揭露訊息，也會因不同狀況選擇不同公布的型態，有時發新聞、有時發航跡或照片，像是國防部上月就發布二張空軍拍攝照片，一張是中共轟6軍機照，另一張則是我經國號戰機在轟6戰機左、右側伴飛監控，這都顯示國安團隊是精確掌握、嚴陣以待，就各種可能情形進行評估並預籌各種可能因應。