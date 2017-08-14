814空軍節 漢翔緬懷伍克振將軍

漢翔舉辦緬懷伍克振將軍活動，由工程及飛航試飛單位人員向伍將軍塑像致意。（漢翔公司提供）

2017-08-14 18:15

〔記者歐素美／台中報導〕814空軍節！漢翔公司今天下午舉行「紀念814勝利80周年暨緬懷伍克振將軍紀念典禮」，董事長廖榮鑫率公司主管、同仁肅立在伍將軍銅像前獻花致敬，並要求全體同仁須如期如質達成國機國造的新式高教機發展任務。

廖榮鑫表示，新式高教機案於今年2月在總統見證下正式啟動，距今剩下1051天，首架機將依計畫在2019年9月底出廠，漢翔公司選在今天這個特別的日子，安排工程和飛航試飛單位的年輕世代向伍將軍致意，象徵薪火相傳，也藉本案的開發進行世代傳承，別具技術能量延續及提升的雙重意義。

伍克振將軍是首位試飛IDF經國號戰機達9G（重力加速度）的試飛官，民國80年7月12日，10002號機由航發中心（漢翔公司前身）試飛組副組長伍克振上校執行低空高速試飛任務，測試飛機安控及顫震飛行特性，飛機因異常震動擴散，導致飛機右側水平尾翼震脫，伍克振依然冷靜沉著的操縱飛機，試圖爭取時間記錄更多的測試數據，以利數據分析並進行工程改善。

後來飛機進入失控狀態，在隨伴機上的夥伴呼叫立即彈射跳傘，但伍克振卻努力想保全這架珍貴的實驗機，更要想辦法取得更多的參數，直到飛機完全失控才啟動逃生彈跳裝置，伍克振隨後雖被救起，惜已回天乏術，後國家追晉為空軍少將。

伍將軍犧牲小我完成大我的精神令人感佩，也因他的犧牲，拿到最寶貴的參數，解決了問題，也促使後續的設計發展與飛行測試任務圓滿順利，IDF經國號才能成功。