竹市「掀綠計畫」啟動 7900坪國有地年底活化

2017-08-14 16:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動國有土地活化，啟動「掀綠計畫」，爭取到2000多萬元經費，將投入錦華街空軍十村閒置地、樹林頭公園、嶗山新村機車停車格、高峰路空軍21村村林蔭大道等4處國有土地綠美化，綠地面積達7900坪及710坪步行空間，「掀綠計畫」工程今天動土，市府以彩繪綠色圓球方式，象徵計畫啟動。

市長林智堅說，他在當議員時，就知道錦華街國防部空軍十村，土地長期閒置，且雜草叢生、蚊蟲孳生，有如市中心治安死角，長期影響周遭社區環境品質。他當市長後，就思考把閒置的國有土地再利用，爭取國防部1270萬元經費，搭配市有款共2032萬元，進行錦華街空軍十村閒置地、樹林頭公園、嶗山新村機車廠、高峰路22村林蔭大道的閒置土地再利用，希望為市民打造多功能的綠色減壓空間。

林智堅說，此次「掀綠計畫」同時啟動4處基地改善，包括把原先廢棄地碎石遍布、雜草紛雜、道路切割等情況進行改善，未來將以生態排水、植栽綠美化整頓空間，並搭配夜間照明，設置人行步道、增設機車停車位，提供行人減壓環境。

林智堅說，其中空軍10村改造將保留大樹群、眷村老屋，彩繪老屋牆面、並依循原眷村配置設計綠色步道，提供社區聚會空間；由於空軍十村綠地鄰近中央公園、護城河親水公園與巨城商圈，未來將結合周邊行人動線，串起眷村老屋、熱鬧商圈和綠地林蔭，可一次體會竹市多種風貌，預計年底完工。