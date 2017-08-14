為台灣外交找出路 林佳龍：城市外交避開中國打壓

林佳龍（右）訪美與葉望輝（左）會談，盼共同推動城市外交與台美關係。（圖台中市政府提供）

2017-08-14 14:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍訪美，今（14）日與前愛達荷州共和黨主席葉望輝（Stephen Yates）餐敘，葉望輝提議台灣推動與美國州政府的外交關係，林佳龍回應，這與他主張區域聯合治理的城市外交不謀而合，避開中國打壓為台灣外交找出路。

市府指出，林佳龍在美接受訪問時指出，葉望輝認為台灣外交空間越來越小，但除了政治，還有經濟與州政府的交流等外交空間，且大部分美國公民對台灣都有好感，因此進行城市交流在草根城市打好根基，將可讓台美友誼持續下去。

林佳龍說，葉先生提議台灣應多重視州政府層級的外交關係，這對加強台美關係非常重要，也與自己主張區域聯合治理的城市外交不謀而合。台灣外交不會因為中共打壓而沒有出路，將可因此建立緊密實質的關係及外交良好地基。

林市長也說，葉望輝是真正的知台者，過去在華府決策圈及關鍵時刻，提供很多正確資訊和分析，對台美關係有很大貢獻，將參選愛達荷州副州長，呼籲在美國的台灣人社群給予最大的支持，讓學者從政的葉望輝有機會實現理想。

葉望輝則表示，充分尊重台灣人追求民主的理想，也相信台灣人可以用公投等民主方式，決定自己未來；不過台灣人在做決定時，應知道要為這個決定承擔，這是一體兩面，一方面實現理想，一方面要面對可能的挑戰。

此外，愛達荷州在台灣設有辦事處，是台灣非常重要的經貿夥伴，台灣最大外資是愛達荷州的美光公司（Micron），在台中設廠、員工約2700人。林佳龍說，美光台中廠未來將擴廠，再增聘1000人，市府會提供一切必要協助，以表感謝。