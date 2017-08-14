八二三戰役59週年 600老兵齊聚憶當年

2017-08-14 14:36

〔記者張安蕎／新北報導〕今年是八二三台海砲戰勝利第59週年，八二三戰役戰友總會在中和八二三紀念公園舉辦追思紀念會，600多名戰友到場緬懷當年為國家犧牲的國軍前輩，新北市長朱立倫、國防部後備指揮官湯家坤中將也到場致意。

年逾80歲的八二三戰役戰友協會新北市分會理事長廖明仁，回憶自己20歲從軍，22歲就遇上八二三砲戰，負責臺灣海峽巡弋、護航的工作，每次出航要7至10天才能回到陸地，面對砲火猛烈的戰爭，支撐著自己堅持下去的信念就是「我們一定會打贏這場戰爭！」

廖明仁說，協會裡每個戰友都是他可愛的兄弟，大家彼此照顧、相互支援，「這是多深厚的信賴感啊，身處戰爭中能信任的只有戰友，也唯有相信戰友，我們才能活下來！」

於八二三期間任陸軍砲兵的陳欽銘也說，他在最前線的位置，槍林彈雨之中與廖明仁並肩戰鬥多年，直到現在回憶起當時戰況，都還會激動得流下淚來。

朱立倫表示，感謝當年參加八二三戰役的戰友們付出血汗青春捍衛國家安全，奠定臺灣日後發展的基礎，除了要向奮戰陣亡的將士致上最高敬意，也感謝所有八二三英雄們在臺灣各地所做的貢獻，並成立助慰金關懷同生共死的戰友，讓臺灣社會備增溫馨。

民政局長江俊霆表示，目前八二三戰役戰友協會新北市分會約有1000名會員，老英雄們常相約在這裡述說往事，關切彼此安好，對他們來說，新北市八二三紀念公園不僅是新北市重要的休閒場地，更是懷念同袍的最重要紀念性公園。