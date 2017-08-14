電視台高層集結 柯P：總統都不容易全部請來

2017-08-14 13:43

〔記者鍾泓良／台北報導〕世大運即將在本週6登場，其中讓民眾可以體驗精彩賽事，電視轉播絕對不可或缺。台北市長柯文哲今天與公視、三立等數10家媒體高層舉辦世大運轉播大團結記者會。柯文哲致詞時表示，今天是台灣影視產業值得紀念的一天，他說，大家集結來是因為這場四百年來最大的體育賽事，才能請得動媒體高層，更暗酸「就算是總統，要把各位電視台的總經理全部找來，都不是那麼容易。」

台北市觀傳局上午舉辦記者會宣布轉播事宜，並介紹最新的攝影硬體、軟體設備，公廣集團、華視、民視、中天、中視、壹電視、年代、台視、緯來、TVBS、東森、三立等總經理職務以上的高層也現場與會

柯文哲說，世大運的轉播工作絕對不是一家電視台就可以完成，需要全台灣電視媒體一起合作。他也說，趁著這次比賽也讓國內媒體技術品質提升，引進了許多過去台灣沒有使用過的攝影器材，如水底攝影機、拍攝田徑比賽的軌道攝影機等，「要讓世界看見台灣，要拜託各位媒體轉播。」

無限映像副總經理林家緯表示，很多設備都是第1次引進台灣，更多是第1次用在世大運上，「這些都是奧運等級的設備。」如開幕使用20部4k畫質攝影機，使用在MLB、超級盃；跳水設置垂直軌道攝影系統Dive Cam、游泳首次使用水底軌道Mobycam、田徑則出動100米自動軌道拍攝系統及7米垂直升降系統。