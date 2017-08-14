基本工資調5％？ 勞動部低調：尊重委員決議

2017-08-14 13:30

〔記者吳柏緯／台北報導〕攸關200多萬名勞工權益的基本工資審議委員會將在週五（18日）舉行，據傳勞動部已準備一套「調漲5％」的方案，打算將基本月薪調升至2萬2059元，時薪則上看140元。不過對於這項說法，勞動部低調表示，要如何調整都須尊重委員的決議。

勞動部將在週五舉行基本工資審議委員會，目前，勞、資及政府各相關部門已開會前會，進行各項磋商。

對於基本薪資的調升幅度，勞團認為，今年上半年的景氣一直都很好，應該要反映在基本工資，因此主張應調高到至少2萬6000元。勞團強調，只要基本工資不調高，台灣低薪問題就不能解決。

不過連日來資方團體不斷拋出「一例一休未修法前，不宜調整基本工資」的主張，可見勞資雙方仍有不少歧異。

外傳勞動部已備妥「調漲5％」的方案，週五的會議將以此基礎討論，基本月薪調升至2萬2059元，時薪則上看140元。

對於這個「方案」，勞動部官員低調表示，不清楚是從何而來，並強調目前調整基本工資的機制就是基本工資審議委員會，要怎麼調、調多少，仍須尊重委員們的決議。

基本工資審議委員會由勞動部長擔任主席，勞方代表7人、資方代表7人、政府部會和專家學者代表7人，開會結果僅具建議性質，由勞動部送行政院核定後才會生效。