桃機反恐機制 今天啟動

平時機場看不到的憲兵黑鷹特勤隊（左二排）也和航警局霹靂小組共同組合巡邏，並將安全維護提升到反恐機制。（記者姚介修攝）

2017-08-14 13:24

〔記者姚介修／桃園機場報導〕為提升世大運期間反恐作為，航警局長黃榮清今天與各單位共同宣示，並啟動桃園國際機場反恐機制，除了機場常駐單位外，憲兵黑鷹特勤隊、K9警犬隊也加入這次反恐維安工作。。

航警局為維護臺北世大運期間，與會各國貴賓、參賽選手、裁判及旅客於入、出境機場期間之安全無虞，結合桃園機場、臺北關、移民署、憲兵特勤隊、保三總隊警犬隊共同執行桃園機場維安反恐任務，這次除了機場常駐單位外，特別有憲兵黑鷹特勤隊加入，以及平時在機場看不到的保三總隊K9警犬隊也加入這次反恐維安工作。支援偵爆犬配合執行航廈巡邏守望工作，並針對各航廈管制區內、外可疑行李、物品進行偵蒐、查察。

遇有可疑爆裂物情事，勤務指揮中心會立即通報各相關處理單位，再由保安大隊進行現場疏散、封鎖，安檢大隊泰山防爆小組也會趕到現場進行爆裂物處理。

憲兵黑鷹特勤隊協勤隊員，和航警局霹靂小組員警共同擔任桃園國際機場線上巡邏及航廈守望任務，遇有突發人為危安事件或孤狼式恐怖攻擊事件發生時，立即啟動快速打擊部隊反制，也希望透過各單位攜手的合作，達成世大運期間機場安全維護工作。

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