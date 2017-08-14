宜蘭縣議會開議 議長：縣府服務效率待提升

宜蘭臨時會開議，議長陳文昌將矛頭指向縣府效率。（記者簡惠茹攝）

2017-08-14 12:28

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣議會第18屆第13次臨時會今天開議，開幕典禮中議長陳文昌將矛頭指向宜蘭縣政府服務效率，他說，魔鬼藏在細節裡，縣府效率和態度都還要加強，宜蘭代理縣長吳澤成表示，縣府效率是他不斷要求同仁的事情，尤其人民申請案件一定要盡全力處理。

議長陳文昌表示，從縣民申請休閒農場和觀光工廠的案件來看，縣府的服務態度和效率還要想辦法再提升，例如縣民申請觀光工廠工程都要施工了，縣府才通知要做廢水處理工程，為什麼不一開始就說明清楚？魔鬼藏在細節裡，代理縣長帶領的團隊，已經沒剩多少時間了，大家一起加油。

陳文昌說，宜蘭代理縣長吳澤成曾擔任副縣長7年，又要代理縣長2年，可以說是宜蘭第一人，大家都想在歷史上留下什麼，對這個社會有貢獻，他認為童玩節人數不是最重要，重點是藏富於民，例如員山童玩公園就要趕快進行，以遊戲、展覽、演出和交流作為四大主軸，固定的裝置外每年加入新的創意，才能永續經營。

吳澤成說，這次臨時會要審查106年追加減預算、105年總決算，以及自治條例等法案，縣府和議會合力爭取中央經費，縣級的資源有限，仰賴中央補助，希望讓追加減預算順利通過，讓縣政順利推動。

吳澤成說，縣府效率提升是他很重視的事情，尤其人民申請案件，一而再提醒各單位主管，他也再一次在議員面前要求，請主管必須掌握任何一個案件，積極協調處理，如果無法處理趕快向上通報，尋找協助，盡最大力氣解決人民需求和困難，克服一切困難解決問題，而童玩節也在昨天落幕，會馬上檢討，明年讓童玩節更進步更升級。