稱台灣「老、舊、窮」 網友嗆李敖女兒「滾回中國」

2017-08-14 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕作家李敖的長女李文，原本長年定居在北京，不過為了探望生病的父親李敖，以及與台商男友結婚，加上受不了北京高物價的生活，三週前已悄悄回台定居，她接受媒體訪問時透露，還不太適應回台之後的生活，認為台灣現況就是「老了、舊了，窮了，沒活力了」，而首都台北更是連一個「中國的三線城市都不如，很悲哀。」

PTT網友則對李文這番說法感到不以為然，怒嗆她「滾回中國啦」、「那怎麼不待在中國，中國更窮更髒？」。

據《聯合新聞網》報導，李文直言，對台北與台灣的的感受是「老了、舊了、窮了、沒活力了」，更批台北很多地方連「一個中國的三線城市都不如，很悲哀」感嘆這個不是她當年離開台北的感覺。

談到台灣的優缺點，李文表示，台灣的缺點是小家子氣、缺乏國際化，常常把「不好意思」掛在嘴邊，但轉過身仍不斷犯錯、做一些不文明的舉動，讓她覺得很偽善；至於台灣的優點則與美國很相似，都是文明程度高、物價低、食物美味、網路開放、人情味濃以及守法有禮貌，比中國還要好。

網友對於李文說「台灣現況就是「老了、舊了，窮了，沒活力了」的說法無法認同，紛紛留言嗆她「滾回中國啦沒人逼妳啦」、「為了健保 絕不能放棄台灣國籍」、「那怎麼不待在中國 中國更窮更髒？」、「滾出台灣 現在 馬上!」、「中國那麼好，回來幹嘛？混不下去就誠實面對，貶台灣有比較高級？」。