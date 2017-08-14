吃親民黨豆腐？ 吳敦義：唉呦！

前副總統吳敦義14日出席台北市佛教會第16屆理事長暨理監事就職典禮，離開時回應媒體提問。（記者簡榮豐攝）

2017-08-14 12:08

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨布局明年縣市長選舉，屢屢傳出國民黨準主席吳敦義有意與親民黨合作，如找與親民黨主席宋楚瑜交好的前內政部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋挑戰雙北，被親民黨認為是吃豆腐，吳敦義今受訪時否認，驚呼：「唉呦！怎麼叫吃豆腐？」

吳敦義今早出席台北市佛教會第16屆理事長暨理監事就職典禮，吳敦義在致詞時提到，世界感到不安緊張、台灣天候變動很大、電量不足，社會上也有很多不幸的事件，但安定和諧社會的重要力量就是佛教、道教、一貫道，中華民國能維持既有的安定跟祥和，是佛教界非常大的貢獻，希望社會和諧、兩岸和平。

對於雙北市長的提名上，李鴻源、周錫瑋等人被點名，親民黨反應沒受到吳敦義尊重，被吃豆腐，吳敦義會後受訪時連忙否認，直呼：「唉呦！怎麼叫吃豆腐呢? 」，並解釋這好幾個月來，有人問他說覺得李鴻源怎麼樣？他就說李是很好的人才，「難道我要告訴他是不好的人才嗎？」

對於周錫瑋，吳敦義則說，兩年多前他曾問過周，提到前總統馬英九希望周在卸任台北縣長後到政府服務，周當時堅決婉謝，後來以書畫為主體，之後他有遇到周，就會詢問是否願意再為民眾服務，「我哪裡去吃誰的豆腐？」、「報紙上登的應該不是他講的話」。