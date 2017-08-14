包容林義傑嗆聲 黃國昌：只是笑笑，不忍再說什麼

林義傑（右）曾率隊進行世大運聖火繞行活動。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-08-14 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕世大運把台灣寫成「中華台北島」，引發立委黃國昌等人抗議，超馬好手林義傑對此嗆黃國昌「真的不知道體育」，黃國昌今天（14日）上午在臉書回應，他強調自己是根據事實發言，並說他肯定林義傑對台灣的努力，「所以只是笑笑，不忍再說什麼。」

林義傑本月10日點名黃國昌「真的不知道體育」，他認為「愛國很重要，但是你（黃國昌）要知道國際規則，你要抗議講話的對象應該是去奧委會才是。」黃國昌多日未回應，他今天在臉書表示，他強調自己針對世大運媒體手冊的陳述或觀點都是事實，至於為何不回應林義傑，他則說自己對林的努力表示肯定，不忍再多說什麼。

黃國昌也對部分批評他的媒體表達不滿，他反問「看到世大運手冊的荒謬英文句子，將台灣介紹到世界，我們還要要求自己閉嘴嗎？事實上，經過爭取，後來關於台灣的介紹，那些句子的主詞不是也更正為『Taiwan』了嗎？」他感嘆部分媒體先自行「改寫內容」，再自行「腦補評論」，真的就只能讓人嘆息。

另外他呼籲各界一起支持世大運，「一方面為台灣選手加油，一方面作好國民外交。利用這個難得機會，將台灣行銷給我們的國際友人。」