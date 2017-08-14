若不解決大巨蛋 民調：4成7市民不支持柯連任

民調顯示，若柯文哲任內無法解決大巨蛋，將有46.8%的市民不支持他連任。 （資料照，記者簡榮豐攝）

2017-08-14 11:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕世大運將在本週六開幕，但台灣世代智庫今公布最新民調指出，台北市民僅有2成知道此事。另民調顯示，若柯文哲任內無法解決大巨蛋，將有46.8%的市民不支持他連任。

台灣世代智庫在世大運倒數10天前進行「世大運與台北市長選舉」民調，今天公布結果，該份民調調查台北市民對於世大運的瞭解程度、柯文哲施政滿意度，與2018年台北市長候選人支持度。

世大運將在本週六舉行，然而民調結果顯示，高達78.2%的台北市民不知世大運開幕日期。而柯文哲日前與知名youtuber拍攝一系列宣傳影片，引發熱烈回響，不過民調數據顯示有22.8%民眾認為該系列影片對柯文哲的宣傳效果較多，高於認為宣傳世大運效果較多的市民，佔21.1%。另有過半市民對此沒有意見。同時，對世大運讓「台北動起來」的氣氛，也僅有29.4%市民「有感」，高達62%受測市民表示「不太有、或完全沒感覺到氣氛」。

另，本次民調顯示，柯文哲的施政滿意度48.6%，高於其不滿意度41.6%；但若提到大巨蛋問題，則有52.5%市民表示不滿意，而若柯文哲任內無法解決大巨蛋，將有46.8%的市民不支持他連任。

48.6%認為民進黨應推市長候選人

至於民進黨在2018年的首都戰，是否應推出自己的候選人？民調結果顯示，有48.6%民眾認為民進黨應該推出自己的候選人，24.1%則認為不應再推人選。若民進黨仍然禮讓，並假定國民黨提名朱立倫，柯文哲支持度為47.9%，比朱立倫的36.9%高出11個百分點；另民調也問到，若台南市長賴清德確定不參選北市選戰，將有34%民眾支持民進黨提名立委姚文智；而若柯文哲禮讓，藍綠對決下，姚文智支持度為37.5%，而朱立倫支持度為39.3%，旗鼓相當。

本次調查委託世新大學民意調查研究中心執行，調查日期為2017年8月7日至8日，總計成功訪問台北市各行政區1092位20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負3個百分點。