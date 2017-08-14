最新民調：蔡總統聲望29.8％創歷史新低

台灣民意基金會董事長游盈隆14日公布「台灣認同與2017台北世大運」民調記者會，針對民族認同、以中華台北名稱參加世大運等議題，透過民調顯示民眾意見。（記者劉信德攝）

2017-08-14 10:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣民意基金會今召開記者會公布最新民調，顯示總統蔡英文的聲望已下探至29.8%，首次出現2字頭，再創歷史新低，相較去年5月民調結果下滑40個百分點。林全內閣滿意度方面，只有28.7%滿意，不滿意則高達59.7%。

針對民眾是否贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？結果顯示，只有29.8%民眾贊同，50%不贊同，和近一個月民調結果相比，贊同者下滑3.3個百分點。

基金會董事長游盈隆指出，總統聲望短短一年多出現雪崩式下滑40個百分點，嚴重腐蝕淘空蔡英文總統領導威信，這不只是個人政治生命的危機，也是國家領導的危機。

游盈隆指出，這種現象其來有自，脈絡清晰，坐視不理或力圖振作無效，總統聲望繼續跌向無盡的深淵是完全可理解的。

對於政府完成公教人員年金改革，民調顯示54%滿意，34.6%不滿意，游盈隆指出，這顯示公教年改歷經一年風雨，社會多數仍肯定民進黨表現。

至於民眾對蔡政府推動「前瞻基礎建設計畫」反應，有38.9%民眾滿意，45.3%不支持，不支持者高於支持者。對於蔡總統近一年推動司法改革滿意度，只有28.7%滿意，高達57.5%不滿意。游盈隆認為，這顯示台灣多數人對蔡總統推動司改感到失望。

游盈隆指出，台灣社會對林全內閣施政表現的不滿是全面性，不限定在某些社會群體。研究發現也顯示，人不分男女老幼，地不分南北東西，甚至不分教育程度和省籍族群，都出現從五成到七成不等的人對林全內閣的表現失望或不滿。

游盈隆也指出，若以職業背景為例，在所有的職業種類中，包括青年學子和失業者在內，都對林全內閣有過半數以上失望或不滿的現象。其中，軍公教不滿比例更高達七成，連最挺民進黨政府的農民也有五成一的人表示不滿。在政黨認同方面，民進黨認同者對林全內閣的滿意度首次低於半數，只剩四成六，不滿意者也升高到四成六。

游盈隆指出，近幾個月民眾對林全內閣不滿的比例更節節升高，相當程度上拖累蔡英文總統聲望，讓蔡英文總統聲望終於掉到2字頭，一個民意基礎極端薄弱的內閣可以苦撐15個月，又沒有更換的跡象，有越來越多的人民開始問：這樣的政府還可以算是「負責任且回應民意的政府嗎？」

本次調查由台灣民意基金會董事長游盈隆負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2017 年8 月7 日到8 月8 日兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1074 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。