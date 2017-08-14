民調：7成1台北市民相信柯文哲能辦好世大運

2017-08-14 10:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕2017台北世大運將在本月19日至30日舉行，台灣民意基金會今召開記者會公布最新民調，顯示有近7成民眾欣賞柯文哲，還有近六成六民眾對台北市長柯文哲辦好世大運有信心，台北市民部分則有7成1對柯文哲辦好世大運有信心、2成7沒信心。

民調顯示，有68.5%欣賞柯文哲，25%不欣賞；65.9%對柯文哲辦好世大運有信心，24.7%沒信心。

民調進一步分析，台灣人對柯文哲的欣賞是跨越性別、年齡、省籍、教育、各種職業、政黨和全台各地區。

民調也顯示，越年輕的人，越對柯文哲辦好世大運有信心；此外，整體而言，台北市民對柯文哲辦好世大運的信心似乎略高於外縣市，儘管外縣市成年人對柯文哲的信心也相當高。

在民眾對世大運關注程度方面，民調指出，有63%民眾關心，22.1%不關心，顯示絕大多數台灣民眾關心世大運賽事。對於「支持或不支持台灣花大錢主辦這類大型國際運動會？」也高達63.7％民眾支持，但有30.3%不支持。

基金會董事長游盈隆指出，台灣人為什麼寧可花大錢辦大型國際運動盛會？這背後的心理因素是什麼？值得推敲。

游盈隆也指出，柯文哲已經不只是區域型的政治人物，而是全國性政治人物，而且是一個讓未來任何想爭取總統大位的人頭痛的政治人物。

游盈隆表示，柯文哲憑什麼在短短2、3年間贏得這麼厚實的台灣人的欣賞？而且是在台北市政表現並不亮眼的條件下。它現實政治的意涵為何？難道是蔡英文與民進黨執政表現不佳所產生的附帶現象？相當耐人尋味，值得深入探討。

本次調查由台灣民意基金會董事長游盈隆負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2017 年8月7日到8月8日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1074人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。