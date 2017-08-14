柯文哲獲7成民眾欣賞 游盈隆：台灣的哥吉拉

2017-08-14 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕財團法人台灣民意基金會上午在台大校友會館，舉辦「台灣與2017世大運」全國性民調發表會，民調結果顯示，有高達7成1的台北市民，相信台北市長柯文哲能辦好世大運，換作全台來看，也有6成6的民眾對柯辦世大運有信心；同時有7成的台灣民眾欣賞台北市長柯文哲，台灣民調基金會董事長游盈隆表示，柯文哲是台灣的哥吉拉，哥跟柯相似，以後不用稱柯P了，稱哥吉拉就好。

日前世大運手冊以「中華台北」介紹台灣引起爭議，柯文哲言論引來網友批評的案例也不少，但台灣民意基金會調查中，提出「整體來講，您欣賞或不欣賞台北市長柯文哲這個人？」問題，結果卻發現，18.2％的受訪民眾表示非常欣賞，50.3％還算欣賞，18.7％不太欣賞，6.3％一點也不欣賞，6.5％沒意見、不知道、拒答；有68.5％的受訪民眾欣賞柯文哲。

對此，游盈隆表示，柯文哲是「台灣的哥吉拉」，哥跟柯相似，以後不用稱柯P了，稱哥吉拉就好，柯已是全國性政治人物，且是讓未來想爭取總統大位的人頭痛的政治人物，為何柯能在短短兩三年，及台北市政表現不亮眼的狀況下，贏得那麼多台灣人的欣賞？游進一步分析，有可能是因為蔡英文與民進黨執政表現不佳所產生的附帶現象。

另外，針對「您對台北市長柯文哲辦好這次世大運，有沒有信心？」問題，結果顯示，有6成6的台灣成年人對柯文哲辦世大運有信心，台北市民的受訪者中，則有高達7成1的台北市民，相信台北市長柯文哲能辦好世大運。