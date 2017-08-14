徐巧芯籲國民黨說故事 李茂生反嗆酸爆了！

徐巧芯呼籲國民黨學會說故事。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-08-14 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近年選舉失利，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯認為，國民黨應學會說故事的能力，學民進黨用故事感染更多人；台大教授李茂生對此直言，「這種發言真的不是很妥當。」並用「魚兒水中逆流而上」反酸國民黨根本很會說故事。

徐巧芯昨天在臉書表示，國民黨習慣用數據、理論去說服人，而社運起家的民進黨，則善用故事感染更多人，國民黨要學會說故事的能力，因為罵人只會把人罵走，無法把人罵回來。針對徐的看法，李茂生認為「不妥當」，他反問「意思是說現在的年輕人不理會數據與理論，而傾向於情緒性感動？」並認為這對年輕世代而言，應該是很嚴重的指控。

另外李茂生也質疑國民黨根本很會說故事，他用蔣介石小時候看到魚兒逆流而上，因此奮發圖強的傳說為例，反酸國民黨說故事能力很強。他感嘆，「政客都很會說故事的，問題是說完故事後，所作所為與故事完全無關或甚至背道而馳時，故事也僅是謊言而已。」現在的民進黨就是這樣，而過去的國民黨也是這樣。

他呼籲政黨應該停止說故事，以實際的行動拿出實績吧。「有了實績，在說故事的時候，說服力也會增加的。」