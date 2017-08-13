反年改揚言鬧場世大運 柯文哲：一定會被吐口水

2017-08-13 21:41

〔記者張凱翔／台北報導〕反年改團體議題繼續延燒，全國公務人員協會理事長李來希表示，這周六世大運開幕典禮，反年改團體將「路過」，北部的民眾也買好門票，將進場拉布條表達訴求，「蔡英文跑不掉」！對此台北市長柯文哲今於「觀光環帶」點燈儀式受訪說，雖然人民有表達政治立場的權利，但世大運是全台灣的世大運、是「辦喜事」，人家辦喜事你來鬧場，一定會被「吐口水」！

李來希表示，透過世大運來「路過」向蔡英文抗議和過去「遍地開花」的抗議不同，開幕典禮有觀眾、有選手，很難管制，「這次蔡英文跑不掉」，北部也有民眾買好票，到時候一定會進場向蔡英文表達訴求。

柯文哲對此強硬回應，柯表示他講過很多遍，辦世大運是以辦喜事的方式在做，反年改團體這樣弄，就好像人家在娶媳婦然後你來鬧場一樣。況且，那天蔡英文也是以賓客身分到場，總統來也只是貴賓而已，反年改團體有訴求沒問題，本來人民就有表達的權利，「但是我的意見是，世大運結束之後繼續抗議」，但在人家辦喜事的時候來鬧場，你的政治訴求反而會被人家「吐口水」！

媒體追問，若呼籲無效、反年改團體仍執意鬧場，北市府有無處置方式？柯表示，「當然各種準備動作我們都有，但我覺得不應當是這樣，警察、反恐部隊那是要對付外國恐怖分子不是本國人，當然我們還是有準備」，呼籲反年改團體，世大運表演很好看，所以「買票還是入場看表演就好」。