高雄一日農夫推波助瀾 南向政策成長3成

民眾體驗抱龍膽石斑，感到非常興奮。（記者陳文嬋攝）

2017-08-13 21:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「一日農夫」挺進新加坡國際旅展，打出六龜採蓮霧、永安抱龍膽石斑魚等大受歡迎，登上新加坡知名美食旅遊平台，可望吸引2千人來台，觀光人潮比去年增加1倍，市府農業局今天指出，今年整體南向政策穩定成長約3成，隨著高市9月進入觀光旺季，有機會挑戰增加1倍。

根據統計，新加坡去年來台人數高達40萬人，大多停留於中、北部，市府農業局看準新加坡沒有農業，在地農產品均仰賴進口，連續2年主動出擊新加坡國際旅展搶客，吸引民眾到高雄當一日農夫，連新加坡知名美食旅遊平台「玩味新加坡」，也慕名前來農業局參展攤位採訪，了解下田採果體驗、農夫變身解說員夯爆。

農業局農村發展科長方啟峰表示，今年主打秋冬山海合一遊程，包括六龜採蓮霧配手工咖啡、採蜜棗賞紫斑蝶、美濃澄採蜜番茄配搗麻糬、永安抱龍膽石斑吃大餐及甲仙芋頭冰DIY等，由於六龜蓮霧大顆又美，預約採蓮霧人數達6成最受歡迎，另抱龍膽石斑也將近3成。

方啟峰指出，今年更首次結合農產通路商U-like，推出一日農夫遊程體驗卷，搭配高雄首選農產品販售，合力搶攻新加坡市場，民眾只要購買高雄農產品達6千元，就能到大樹桑椹產地遊玩，由型農張瑛珊親自導覽，玩一場深度的農業體驗。

值得一提的是，高雄蓮霧歷經產季調節，1年有10個月可生產蓮霧，農業局與六龜農會合作，除了蓮霧搶攻外銷市場，一日農夫也是銷售主力，遊客享有優惠採購價，吃得安心、買得划算，成為另類國際外交，展現高雄農業軟實力。

方啟峰表示，新加坡遊客去年參加一日農夫喊讚，今年旅展回流率達8成，令市府十分振奮；鐘姓遊客想到六龜採蓮霧，笑說夫妻倆已買好機票，準備飛往高雄採買，就差日期與行程，滿足採水果期待。