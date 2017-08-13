為東門、南門、小南門點燈 柯P：打造夜間觀光環帶

台北市長柯文哲13日晚間主持「燦爛的台北城，燈峰造極」西區光環計畫，東門、南門、小南門點燈活動，並登上觀光巴士，一一為東門景福門等點燈。（記者劉信德攝）

2017-08-13 21:25

〔記者張凱翔／台北報導〕柯市府為迎接世大運，讓西區門戶計畫趕工、完成北門廣場，今巿府宣布完成東門、南門、小南門夜間燈光修復工程，今晚台北市長柯文哲搭乘雙層觀光巴士，替三座城門舉行點燈儀式，過燈光串連的方式，讓台北城重新亮起來。

柯文哲致詞表示，西區門戶計畫硬體完工後，就是要把這幾個點串連起來成為北市的夜間「觀光環帶」，所以燈光花了一二〇〇萬元「精心設計」，不是隨便把日光燈管裝上去而已！

柯文哲致詞表示，從忠孝西路公車道拆除、國光客運搬走，再來是三井倉庫，最後把北門廣場給完工，硬體部分結束之後，就剩下夜間光環境的改造，今天就是要來看這個工程做得怎麼樣，他自己也抱著好奇和期待，除了北門以外，還要把東門、南門、小南門的夜間照明一併做起來，因為這四個城門圍起來的舊城區，裡面有很多文化資產，所以希望把這四個門當做亮點把台北照亮，形成台北的「觀光環帶」。

柯還說，他在國外看過，有觀光巴士可以環繞有經特殊打光的景點，所以我們目標就是趁著這次世大運觀光把台北夜間的景色給整理出來，這次也是抱著期待的心情來看點燈效果如何。不過，柯在點亮北門的時候似乎覺得裝飾燈不夠亮，還困惑了一陣子，事後才向媒體解釋，因為記者會的探照燈太亮才把主燈壓下去，否則這些燈是花一二〇〇萬元精心設計、不是隨便的日光燈，應該不會這樣才對。

致詞完畢後，柯文哲就與媒體登上雙層觀光巴士繞行東門、南門、小南門，每經過一處就揮起「指揮棒」讓燈亮起來，點燈過程算頗順利，柯對燈照效果也很滿意。

台北市公園處表示，東門、南門、小南門的夜間燈光，民國九十八年由文化局設置，由於設施老舊故障，已改裝成節能高效LED燈，周邊新設投光燈、照樹燈，打亮城門屋脊面。三座城門均為國定古蹟，北市府聘請具備古蹟、歷史建築規畫設計背景的工作人員現場指導。

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