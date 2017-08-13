總統府內首起性騷案成立 被申訴人8小時性平教育

2017-08-13 21:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統的女武官陳月芳上校遭當時的總統隨扈楊文志少校性騷擾案，總統府性平會於上月底完成調查，認定性騷擾成立，這也是總統府有史以來受理且成立的第一宗性騷擾案，總統府發言人林鶴明說，性平委員會認被申訴人所涉情節輕微，建議將被申訴人為適當處置，其應參加性平等教育課程8小時。

總統府侍衛室5月底傳出性騷擾疑雲，楊文志疑因用LINE傳不雅照片與文字給陳月芳，並在總統府洗手間與停車場有攔阻舉動。事發之後，楊文志即被調往特勤中心。由於陳月芳是蔡總統去年520執政後，經評選產生的國軍首位女武官，因此本案也備受矚目。

林鶴明表示，依性平相關法令規定，為確實維護各造當事人隱私及人格法益，相關調查細節內容及當事人任何資訊，總統府無法證實，也無法進一步說明。不過，總統府接獲性騷擾申訴案件，立即依規定由性別平等小組召集人組成專案小組，以客觀、公正、中立的態度，審慎進行各項調查工作。

林鶴明指出，調查結果於7月24日經性別平等小組審議，儘管委員會咸認被申訴人所涉情節輕微，惟站在當事人立場與關注性平理念落實，決議性騷擾成立，並建議將被申訴人為適當處置，且其應參加性平等教育課程8小時，以建立健全之性別觀念；另建議總統府應持續加強性騷擾防治及性別平等教育訓練。

林鶴明說，本案性騷擾申訴案各造當事人，如對性別平等小組的決定有異議時，得依規定在20日內向該小組提出申復。總統府對於發生此次性騷擾案件，深感遺憾，未來除依性別平等小組建議，依相關人事法令規定於一個月內妥為檢討處置被申訴人外，更將持續強化性騷擾防治及性別平等教育訓練，避免事件發生。