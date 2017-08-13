總統府首宗性騷案成立 傳被申訴人將申覆並提告

2017-08-13 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕總統府首位女武官陳月芳上校，日前傳出遭到總統蔡英文的內衛隨扈楊文志少校，以通訊軟體傳不雅照片、言語文字的方式性騷擾，甚至在府內洗手間和停車場有攔阻舉動的消息，事後全案由性平委員會調查。網媒報導，相關單位7月底完成調查，認定陳月芳遭楊文志性騷案成立，不過楊文志對總統府性平會決議感到冤枉，未來將會提出申覆，還要對陳月芳提告「妨害名譽」，堅持自身清白。

根據網媒《上報》報導，總統府性平會委員在聽取雙方說法，並調閱監視器畫面後，認為職場性騷擾案是否成立，主要是以尊重當事人的主觀感受為主要考量，由於陳月芳認為，楊文志的舉動和行為，確實讓她感到不愉快、不舒服，於是認定該案成立。

報導稱，知情人士透露，案情並非外界傳言的如此嚴重，甚至沒達到刑事的性騷定義，但由於該案成立，總統府性平會也決議楊文志必須接受性平教育課程8小時，並建議總統府應持續加強性騷擾防治，以及性平教育訓練。

總統府副祕書長姚人多對於案情不願多說明，他表示，當事人若不服，可在收到性平會決議通知書後的20天內提出申請，但據他所知，目前性平會尚未收到任何申覆案件，若收到，會依相關規定辦理。

報導引述知情人士說法，指出楊文志對總統府性平會決議感到冤枉，未來將會提出申覆，還要對陳月芳提告「妨害名譽」，堅持自身清白。