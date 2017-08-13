台美「蒙特瑞會談」落幕 F-35B戰機軍售案成焦點

台美最高安全會議「蒙特瑞會談（Monterey Talks）」，已於8月中旬在夏威夷舉行完畢，美方由太平洋司令哈里斯上將（Harry B. Harris Jr.）率隊與談。外界關切會談是否提及F-35B戰機等軍售案。（路透檔案照）

2017-08-13 19:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美最高安全會議「蒙特瑞會談（Monterey Talks）」，已於8月中旬在夏威夷舉行完畢，美方由太平洋司令哈里斯上將（Harry B. Harris Jr.）率隊與談。外界關切會談是否提及F-35B戰機等軍售案，民進黨立委王定宇分析指出，「蒙特瑞會談」著重雙方戰略與戰術合作，提及武器需求「應不意外」，但僅是作為接下來台美國防工業會議對談的評估參考。

台美最高層級的一線軍事交流會議「蒙特瑞會談」，據悉已在8月中旬，於美國夏威夷舉行完畢，是蔡政府與川普政府首次高層戰略對話。據了解，美方由太平洋司令哈里斯上將率隊與談，美國在台協會（AIT）主席莫健等人亦與會；台灣方面則是國防部副部長蒲澤春率團，國安會副秘書長陳文政與我駐美軍事代表團將領等多人共同與會。

王定宇分析說，「蒙特瑞會談」主要與談代表都是軍事將領，著重雙方戰略與戰術合作，談的是實際軍事合作事項，例如雙方軍方人員的互動、戰術戰略合作需求、發生衝突時如何處理等。王定宇舉例說明，台美日三方相互開通軍機識別碼電子訊號一事，即是出自去年「蒙特瑞會談」的討論。

王定宇也指出，此次「蒙特瑞會談」重要性在於太平洋司令哈里斯參與。由於哈里斯掌管太平洋司令部，更是美軍少數四星上將，轄管區域包括駐日韓菲的美軍，美軍關島基地與沖繩嘉手納基地，自太平洋遠至印度洋等廣大範圍，是穩定亞太區域和平與台海安全穩定最直接的軍事指揮官。

至於外界關切會談是否提及F-35B戰機等軍售案，王定宇則認為，雙方軍事將領對談時提到武器需求應「不意外」，但僅是作為接下來台美國防工業會議對談的評估參考。

另據側面了解，立法院國防外交委員會日前組團出訪，亦拜會夏威夷太平洋司令部，並和哈里斯進行長時間的懇談。知情人士指出，哈里斯對台灣態度相當友善，但同時哈里斯認為台灣的國防戰力不足，並為此感到相當憂慮。惟出訪立委不願證實此事，僅保守回應說，此次訪問會見了一些美軍將領，交流順利。