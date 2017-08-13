世大運踩街 里長：民政局在幫柯選舉暖身

2017-08-13 17:17

〔記者張凱翔／台北報導〕世大運倒數六天，北市民政局昨日舉行世大運踩街嘉年華，號召三萬人、一千一百台車遊街走到北市府，但民政局動員多為宗教團體和里民，造型挨批像出殯、老人運動會！

為何年輕、有活力的世大運會辦成這樣？許多里長分析，其實這是民政局為選舉的綁樁動員的「火力展示」，否則活動就算省錢也應由體育局、教育局主導；民政局回應，宮廟、鄰里都是自由參加並無動員，且活動預算才三百萬，要動員三萬人怎麼夠！

大安區龍泉里長龎維良表示，體育、運動賽會的活動本應由相關局處來主導，邀請整個台北市內跟體育運動、表演相關的科系和社團都來參與才對，現在用民政系統擺明就是「組織動員」，動用十二區的里民、社區、社團和團體資源與其說是全民參與，不如說是為明年「選舉暖身」，柯文哲這次根本把世大運當選舉造勢在玩！中山區正守里林洳萱也說，這次踩街活動被市府搞得像是柯文哲連任的造勢大會，但世大運的主角應該是大學生而不是宮廟、老人家，活動完全本末倒置。

世大運發言人楊景棠回應，北市府每個局處都有負責的項目，體育局負責賽務管理、場館建設和管理，教育局負責舉辦開閉幕儀式，觀傳局負責公關行銷影片、文宣，民政局則是負責辦鄰里活動來炒熱參與氣氛。

民政局長藍世聰回應，踩街活動預算只有三百萬元，最後花了兩百九十萬在整個活動籌劃、四個舞台的搭建、遊行補給站物資，大家都是自由參加、發想花車和遊行裝扮的內容；雖然有和一些宮廟溝通過，不希望把世大運搞得像宗教遶境，但民政局沒花一毛錢補助他們所以也不好意思審圖，如果要砸錢辦精緻又起碼得多花千萬以上。至於動員，藍世聰笑答，如果是動員的話就不會是大家「自由參加」，而且經費才三百萬元，玩過選舉的都知道錢不可能這麼省！