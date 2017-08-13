台北國際航太展17日開幕 軍民無人機大比拼搶商機

2017-08-13 17:05

〔記者羅添斌／台北報導〕2017台北國際航太暨國防工業展覽會，將在本月17日起一連舉行3天，這次航太展聚焦在無人機，除中科院研製的「騰雲」大型無人機、服役中的「銳鳶」中型無人機再次亮相外，台灣民間廠商也將展示多款新型自製無人機，既要展示自研自製實力，也要搶食國內外無人機市場大餅。

主辦單位今天指出，經緯航太將攜手NEC台灣公司，共同推出具有人臉辨識技術的新款無人機；田屋科技推出AXM-1000型可變螺距多旋翼搭載專屬的自動導航飛控系統，在操作上可以進行遠距自動導航飛行；雷虎公司推出可在空中熱感應雷達生命偵測搜救無人機，可對地面進行生命徵象探索及監視，減少受困人員生命的損失。

台北國際航太展將在17日舉行開幕典禮，根據主辦單位的會場攤位安排，國防館仍是此次台北航太展的最大單位，日前公開展示自行研製艦用無人遙控砲塔的金賓汽車公司，展場面積達到第二大。

根據主辦單位官網資訊指出，台灣擁有完整成熟的無人機供應鏈，不僅製造各式客製化的旋翼／定翼式無人機型，也提供系統整合、無人機防衛、無人機服務，產品受到全球軍用及民用市場的青睞。

相關人士今天指出，由於無人機技術發展快速，此次航太展中，有國內外廠商紛紛展示新式無人機產品，並有多場次的無人機技術開發成功發表會，展場中還特別設立一處「無人機試飛區」，實地展示各廠商無人機飛行性能。