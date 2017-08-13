楊黃美幸：新南向不能只是靠新二代

2017-08-13 16:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕亞洲自由聯盟女權高峰會首次在台灣登場，這次呼應政府新南向政策，邀請許多東南亞女性領導人與會。曾參與亞洲自由聯盟籌畫的楊黃美幸受訪表示，政府應鼓勵年輕學子赴東南亞留學，深入了解東南亞文化，才能與新南向產生更緊密的連結，而不是只有培力新二代。此外，也可以考慮用「英語」作為第二官方語言，避免台灣培育的人才因為語言問題，最後只能往中國跑。

現任民主基金會副執行長的楊黃美幸是亞洲自由聯盟的創會推手之一，她接受本報採訪時表示，二十五年前，民進黨就已經知道東南亞的重要性，但因為沒有正式邦交，只能透過政黨之間的交流，互相分享自由民主的理念。

應鼓勵學子赴東南亞國家進修

楊黃美幸表示，目前政府推動新南向政策，積極培力新住民二代，方法是正確的，但仍然不夠，不能只是靠新二代，還要鼓勵年輕學子赴東南亞國家進修。

楊黃美幸也感嘆，台灣的教育水平高，不過許多人才都被中國企業所用，而台灣人往中國發展，較少去東南亞，跟語言有很大的相關，「在中國，國語就可以通」。東南亞國家的人，普遍英文程度較好，她建議可以像台南市政府一樣，將「英語」作為第二官方語言，提升台灣人的語言能力。

此外，楊黃美幸認為，台灣政府也應獎勵台灣青年到各國ＮＧＯ去工作，除了培養台灣人才的國際事務經驗，也可以幫台灣「交朋友」。全世界的ＮＧＯ都非常需要會中文的人才，但中國對於ＮＧＯ是很限縮且保守的，這點台灣有很大優勢，應該是可以考慮推動的方向。