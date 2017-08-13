轟司改「欺騙人民、搞黑箱」 黃國昌： 與馬政府犯相同錯誤？

2017-08-13 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌日前砲轟總統蔡英文任由司法院偷渡參審制、做掉陪審制，批評蔡總統司法改革承諾跳票，昨出席全國司改國是會議總結會議後，仍對報告內容相當不滿，昨於臉書PO文批評，直言「..報告內容，根本就是在打官腔、欺騙人民」。

黃國昌表示，據司法院報告內容，目前已組成「人民參與審判法案研議委員會」，將研究「外國法制與實務經驗」、「邀請國外學者發表專題演講」，研議「符合我國國情」的制度，對於參審及陪審沒有預設立場。

黃國昌指出，自己從事人民參與審判制度研究多年，這些年司法院早已浪費大量資源及時間來「蒐集外國法制經驗」、「邀請知名學者來台演講」等等，直言「請問司法院還要多蒐集哪國的什麼資料？多邀請哪位超級學者？」

接著黃國昌表示，司法院將參審及陪審問題交給司法院組成的委員會決定草擬法案，為何6月已組成委員會，到現在委員名單都還不願公布？研擬進度、討論內容也都不公開，「可以這樣搞黑箱嗎？」

黃國昌指出，目前委員會的學者，有哪位是陪審制的支持者？還是根本就都是清一色反對陪審制，黃也強調自己了解參審、陪審各有支持與優缺點，正因為如此，才需要公開，交由人民公評，進而做成政治決斷，無論如何「司法院不應該關起門來搞這種先射箭再畫靶的事」。

黃國昌於文末表示，司改國是總結會議既然不能也不願討論此議題，那就請執政黨、國民黨、親民黨公開立場，請公共電視轉播，以示負責，「相信三大政黨應該都早已作好充足準備，不需要再躲在司法院或法務部背後了」，並重申「別再犯與馬政府相同的錯誤！」