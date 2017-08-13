芎林鄉參與式預算 徐國勇：可貼近居民需求

新竹縣芎林鄉討論出「榖色古鄉飛鳳川騎九芎林」的10年願景，今天舉行參與式預算會議，行政院發言人徐國勇（前排左2）也到場表達支持。（記者廖雪茹攝）

2017-08-13 11:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣社區營造3期及村落文化發展計畫，芎林鄉討論出「榖色古鄉飛鳳川騎九芎林」的10年願景，今天舉行參與式預算會議，行政院發言人徐國勇也到場，鄉親們熱烈參與討論，希望未來能爭取更多資源，以文化休閒、有機農業、環保生態為發展方向。

徐國勇表示，民主從直接民主發展到間接民主，但間接的代議民主因人口分佈不一，經常是2、3個鄉合併選出一個代表，使得人口少的鄉民意見難以被看見；預算分配的問題也是一樣。他認為，參與式預算可以解決代議民主的部分問題，讓台灣的民主變的更好；以新竹規劃中的輕軌為例，雖然預算是由政府決定，但如果也能開放部分讓居民討論應該怎麼分配，就能更貼近居民的需求。

文化局局長張宜真說，芎林鄉10年後將呈現什麼面貌，希望是由下而上，而不是由文化局自己推，需要靠大家一起努力。

代表會主席黃正彪、代表鄭昱芸表示，參與式預算讓鄉親表達意見，但芎林鄉的資源少，希望中央和縣府多重視。芎林鄉長莊雲嬌則邀請大家踴躍發言，努力讓芎林更好。

文化局表示，此計畫分成兩個階段，第一階段為公民審議，透過地方共識推出共同願景，由在地民眾做出提案自決，做為家鄉的未來發展方向；第二階段透過參與式預算會議，以票選方式做出預算優先執行的順序。今天討論獲選的方案，將在明年度執行。

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