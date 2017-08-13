盼以台灣名義參加東奧 台聯街頭連署

台灣團結聯盟13日在西門站舉辦「2020東京奧運台灣正名，街頭連署暨記者會」，副秘書長王銘源（右三）、青年部主任許亞齊（右二）等出席，希望能夠一舉衝破連署門檻，提供發起連署的「台灣正名推進協議會」提及給東京都議會，讓「台灣隊」取代「中華台北」，在東京奧運的賽場上與其他國家一天競爭桂冠。（記

2017-08-13 11:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕台聯支持響應「東京奧運正名」活動，今上午於西門町展開街頭連署，訴求東京都議會協助2020年東京奧運時，台灣代表團名稱由「中華台北（Chinese Taipei）」改為「台灣」。

台聯副秘書長王銘源表示，本次連署活動是由日本「台灣正名推進協議會」所發起，台聯長期以來都站在建立台灣主體性的立場，支持所有正名運動，因此得知日本有這樣的活動後，便馬上跟連署發起人永山英樹先生取得聯繫，負責募集台灣民眾的連署。目前日本方面的進度已經接近十萬，希望台灣民眾也能熱情參與。

台聯青年部主任許亞齊表示，台聯8月底將邀活動負責人永山英樹來台，屆時將會一同舉辦記者會，轉交台灣民眾的連署書，讓永山英樹能夠一併提交給東京都議會，讓舉辦2020東京奧運的日本政府、以及國際奧委會都能夠看到台灣人對於「台灣隊」正名的渴望。

許亞齊也說，台灣民眾近年來對於被迫使用「中華台北」的現狀多有不滿，盼能夠透過正名運動，向全世界展現台灣的主體性。特別是在奧運、足球或棒球的世界級比賽，這種最容易讓人認識國家的舞台，台灣人民絕對無法接受使用「中華台北」，這個由蔣氏威權政府片面決定，根本不能代表台灣的名稱。

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台灣團結聯盟13日在西門站舉辦「2020東京奧運台灣正名，街頭連署暨記者會」，副秘書長王銘源（右二）、青年部主任許亞齊（右）等出席，希望能夠一舉衝破連署門檻，提供發起連署的「台灣正名推進協議會」提及給東京都議會，讓「台灣隊」取代「中華台北」，在東京奧運的賽場上與其他國家一天競爭桂冠。（記者簡榮豐攝）