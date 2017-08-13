單一機種飛行時數破萬 朱偉民教官創空軍記錄

空軍官校朱偉民教官T-34教練機飛行時數破萬，創下空軍有史以來，單一機種飛行時數首位破萬的記錄。（圖由軍聞社提供）

2017-08-13 11:40

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍史上單一機種飛行時數破1萬小時，傳奇人物究竟是誰？空軍今天說，空軍官校基本飛行訓練組的朱偉民教官，T-34教練機飛行時數迄今已經累積超過1萬1800小時，創下空軍航飛線上有史以來單一機種飛行時數的記錄，堪稱空軍第一人。

空軍目前僅有官校配有文職飛行人員，因為飛行教官需要經驗豐富，才能了解學生飛行所遭遇的問題，進而給予正確的指導，或判斷學生是否適合飛行。但是一般軍官必須不斷調動累積資歷，因此，官校便回聘部分退役的軍職教官，讓他們可以長期待在教學崗位，為作育飛行英才奉獻心力。

根據軍聞社今天發布的報導指出，朱偉民是空軍官校基本飛行訓練組約聘教官，空軍官校66期（74年班）畢業，自民國79年起擔任教官帶飛，民國85年退伍轉任文職的約聘教官，27年來帶過百餘位飛行徒弟。

朱偉民平日的服裝，是一襲橘紅色飛行服，肩上掛著藍底白字的IP（Instructors Pilot，教官飛行員）肩飾，他每天的工作就是帶著學生升空操課練飛，一天要飛2到3個批次，一年下來可以累積約400小時飛行時數，比起戰鬥部隊的現役飛行官能多上2至3倍的時數。

軍聞社指出，今年年初，朱偉民接受T-34教練機原廠Beechcraft公司頒授「飛行時數破1萬小時」證書認證，寫下首位破萬時數歷史，讓朱偉民深感榮耀。