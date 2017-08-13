台獨勿指望美國？北美台灣人教授協會：扭曲葉望輝原意

北美洲台灣人教授協會發表聲明指出，媒體誤導葉望輝的意思，並非「台獨勿指望美國」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-08-13 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕​北美洲台灣人教授協會年會本月4日到7日在美國芝加哥舉行，一向友台的愛達荷州共和黨主席葉望輝（Stephen Yates），出席發表演講，有媒體指稱葉望輝向台灣發出警訊稱「台獨勿指望美國」，但北美洲台灣人教授協會發表聲明指出，媒體誤導葉望輝的意思，其意思應為要不要台獨或公投自決不必問美國意見。

綜合媒體報導，葉望輝曾任美國前副總統錢尼副國家安全顧問，一向對台灣友善，日前他應北美洲台灣人教授協會之邀發表演講，據《世界日報》報導，葉望輝指出，如果台灣人做出台灣獨立的決定，他將會尊重，但表示，台灣人民也要做好接受獨立而衍生的武力、犧牲及各種後續情況，「但不要寄望美國屆時會出面相挺」。

不過北美洲台灣人教授協會在11日發表聲明表示，媒體扭曲葉望輝的談話，原意應為「要不要台獨或公投自決不必問美國意見」，痛批部分媒體「無中生有，製造混亂」；北美洲台灣人教授協會會長李中志表示，葉望輝想表達的意思是，要不要台獨或公投不必問美國意見，這是台灣人自己要思考的事。

北美灣人教授協會聲明內容如下：

北美洲台灣人教授協會訂於8月4日到7日在美國芝加哥舉行年會，講者之一葉望輝先生以「台灣特殊的國（State）與國（States）」為題發表演講。《世界日報》以「友台葉望輝：台灣要獨立會尊重，勿指望美國相挺」為標題做出報導，語意上顯有誤導之虞，但經聯合報轉載，引起極大的注意，多家媒體未經查證引用報導，也有所謂兩岸關係專家煞有介事，以此做出評論，國民黨發言人李明賢更以此認定是美方對蔡政府提出警訊，引發不具名的國務院發言人向詢問記者指出「葉望輝的發言不代表國務院。」

如此無中生有，製造混亂，已造成葉望輝先生與本會的困擾，在此澄清。會議全程錄影，待後製完成後，將全部上傳本會官網，當可驗證以下說明。

葉望輝先生的談話被錯誤引用已不是第一次，這次的演講，部分媒體不但標題蓄意誤導，報導內容也抽離脈絡，將演講內容單句直譯，並對調述說順序，容易產生誤解。台灣獨立「勿指望美國相挺」不是葉望輝的原意，以演講內容來看，葉望輝的真正用意是說，要不要台獨或公投自決不必問美國意見，美國的意見不是對錯的標準，行動的決心也不能以必須承受的後果來衡量，你們有我的心，但不能擁有我的腦，這是台灣人自己要思考的事。

如果台灣人不計代價展現建國的決心，將會贏得他與多數美國人的respect，這裡respect應翻譯成帶有贊同與支持的「尊敬」，而不是不贊同但「尊重」的消極反對。也就是說，不能緊抓美國官方的辭令，來推算美國對西太平洋變動時的反應，這不在台灣人能控制的範圍內，而他做為美國人，他的責任是去改變美國政府，要求美國政府做該做的事。

此外世界日報也指出有與會者提問「台灣可不可能做為美國第51州？」報導未加說明，引起不必要的誤會。本會不接受「台灣民政府」對台灣主權的主張，也從無成為美國第51州的思想。提問者是順著葉望輝的演講主軸，以詼諧的口吻，希望進一步闡述美國在聯邦的精神下，一個州已具有國家的功能，台灣能以國家的地位，跳過聯邦政府，與美國各州做為交流的對象，大有以地方包圍中央之意。

除了葉望輝，本會還邀請在美國對外交政策更具份量的人士，如前聯合國大使柏敦（John Bolton），柏敦以「川普政府內的亞洲政策」為題發表演講。在回答另一位亞洲政策專家Joseph Bosco的提問時，柏敦直接指出他早就認為以「創造性模糊」維繫的「一個中國」政策已不堪使用，唯有面對真實的現狀才可能制出穩定的外交政策。美國應該正式承認台灣，他反問難道中國會因為台美建交而和美國斷交嗎？柏敦長期挑戰建制派的台海戰略，主張美國應該支持台灣永遠脫離中國。柏敦是華盛頓台海戰略可能改變的關鍵，他的與會與演講也是本會年會的重點之一，但顯然得不到中國觀點濃厚的媒體報導。

僅在此對媒體朋友混淆與疑漏的報導提出說明。最後，感謝各界對本會年會的關心，這次得以圓滿舉行，成功團結海內外知識界、僑界與駐外代表，共同努力為台灣開創新局。

李中志

北美洲台灣人教授協會會長