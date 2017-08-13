逆境突圍 林智堅、林右昌靠市政翻轉支持度

2017-08-13 11:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕明年九合一選戰，民進黨列出選情不穩的地區「重點輔導」，而新竹市、基隆市這兩個綠營傳統艱困選區，卻都能夠逆境突圍，民進黨秘書長洪耀福日前也說，這兩個地方讓他刮目相看。而兩位年輕市長都透過地方民眾在意的「小事」和城市願景來增加市民認同，繞開傳統國民黨組織，爭取年輕選票。

林智堅臨危受命，在選前100天接下競選新竹市長的任務，選上後，地方人覺得「他就是好運」，林智堅曾說，剛上任時，有6成的人沒投給他，當時他常常走在路上，但都沒什麼人理會。

不服輸的他，盤整了新竹人口結構，發現不只平均年齡只有38歲，兒童比例更高達18％，因此他將親子、教育政策、基礎建設成為主打。把本來像廢墟的火車站地下道做整理，並且舉辦許多假日的活動，替年輕夫妻減壓，接觸這些以往國民黨影響不到的族群，在許多建設和市政陸續完成後，現在走在路上，大家都會害羞的跟他比「讚」。

此外，路跑運動這幾年在台灣非常流行，林智堅也透過盤整公園綠地，將新竹市零散的公園綠地串聯起來，讓市民可以在市區運動慢跑，新竹市舉辦的馬拉松也頗獲跑友好評，連續2年被評選為全國最優質10大賽事，讓新竹市擺脫「無聊、科技、工業」城市的印象。

而基隆雖然也是傳統藍營優勢選區，不過跟新竹不同的是，基隆人口較老化，年輕族群多在台北上班，與城市有疏離感。

為了恢復基隆城市形象，林右昌透過大型活動搭建城市行銷舞台，並且看準台灣遊輪有9成停在基隆作為母港的契機，與港務公司合作，將推動基隆成為國際郵輪母港相關計畫。

而讓基隆人感受最深也最痛的交通問題上，基隆市政府與台北市政府協調路權，開通2088基北城際快捷公車，不僅大幅改善基隆通勤問題，也帶動觀光消費人潮，也是支持度上升的重要政策之一。