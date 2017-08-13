選民結構藍大於綠 新竹市、基隆迎擊藍營反撲

2017-08-13 11:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新竹市和基隆市對於綠營來說，都是傳統上「藍大於綠」的艱困選區，藍營打出「大團結、重返二〇一八」希望爭取藍營支持者回鍋。民進黨籍的市長林智堅、林右昌全力備戰，新竹市採取國民黨傳統地方組織，直接累積市民的支持；基隆部分，目前待吳敦義上任國民黨主席後，黨部主委選舉結果而定。

新竹市長林智堅上次選舉面對當時的現任市長許明財爭取連任，還有老市長蔡仁堅的夾擊，得票率僅38％。而「市政優先」的林智堅希望能夠帶起新政治風氣，不希望把時間放在跑紅白帖，第一年執政的滿意度低落，據透露，連幕僚都受不了壓力，建議林智堅能增加婚喪喜慶的行程，最後在林智堅的堅持下，繼續專心市政。

熟悉新竹地方情勢人士分析，新竹市的國民黨地方組織較難撼動，眷村佔的人口比例也不低，不過相對於新竹縣來說，受到宗親影響較小，加上人口素質高，因此透過舉辦藝文活動和城市重要建設改造，直接爭取年輕族群的成功率高。

因此，第二年開始，在各項建設陸續完工後，林智堅的支持度逐漸翻轉，也成為綠營在預算規模不高，卻能以小博大的重要指標縣市。

新竹市國民黨目前至少4人表態參選，綠營評估國民黨潛在對手多是老面孔，不過仍會積極的用市政爭取民眾支持。

而在時代力量部分，據了解，從去年開始就已經徵詢在網路上受到歡迎的「熱血公民教師」黃益中來競選新竹市長，不過黃益中受訪表示，目前無此規劃（競選市長），但仍會幫忙時代力量。

負責時代力量在新竹、苗栗區操盤的人權律師邱顯智表示，預計新竹市將會採1區提1個市議員候選人的方式，沒有合適人選不會硬推，原則上以年輕世代、關心社會運動者優先考量。

邱顯智也表示，希望時代力量可以成為關注勞工、環保、社會的堅定左派小黨，他們會一步一步來，在新竹市議會希望能夠先能有超過3席，達到成立黨團的門檻，至少有政治決定的影響力。

基隆市目前則是議長宋瑋莉和謝立功呼聲最高。地方人士指出，謝立功勤跑基層，不過在基隆重大議題上能量仍不足；而宋瑋莉之前曾力挺吳敦義，因此這次出現機率高。地方人士也透露，最近快要中元普渡，宋瑋莉以往送給各宮廟和社區大廈的毛荷（糢柯）塔都比市長還要高，且平常勤跑基層，地方實力雄厚。

熟悉地方組織人士指出，基隆市一開始只有一個民進黨里長，在林右昌當選後，狀況有好轉，不過還是藍營佔優勢，林右昌目前以民政系統、區長來與里長系統保持關係。另外則透過社政系統，來與地區發展協會接觸。

組織人士說，國民黨目前對里、鄰的控制雖然因為組織精簡而比較鬆散，不過選舉時這些國民黨的婦女會和民眾服務社還是可能有一定組織能力，「國民黨組織鬆散但還沒斷根」。