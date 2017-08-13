他嗆林義傑：沒台灣的話你是什麼東西！

林義傑在臉書上反嗆網友。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2017-08-13 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕世大運手冊中，將台灣寫成「中華台北」，時代力量立委黃國昌痛批荒謬，但超馬好手林義傑反批黃國昌「真的不知道體育」，但有不少網友挺黃國昌，開始到林義傑的臉書留言，嗆他自私，林義傑反嗆網友：「我拿國旗時你們做了啥？」日本筑波大學歷史人類學博士、實踐大學日文系助理教授蔡亦竹對此相當不以為然，直言：「沒有台灣的話你是什麼東西！」

林義傑PO文對嗆他的酸民說：「醒一醒，我在拿台灣國旗四處飄揚時，你們做了什麼在國際上給予真正表達『台灣』兩個字？我一直記得，過去前輩在世界拿下金牌，破世界紀錄時，上台頒獎時就是拿出偷偷藏在口袋國旗貼上胸前。我不是也是在奔跑世界時做出一樣舉動。你們拿了什麼去世界舞台做自己？」

林義傑的PO文，看在蔡亦竹眼裡，相當不以為然，他在臉書發文寫道：「很簡單，我們在各自領域上為了台灣奮鬥。今天你可以拿你所謂的國旗，是因為你的職業你的立場可以讓你被媒體報導，是台灣人的資源可以讓你做這些事。」

蔡亦竹說：「所以當你嗆別人的時候，你真的要講的是『我是有名人阿你們是什麼東西』！」蔡亦竹最後也提醒林義傑「別忘了一件事，沒有台灣的話你是什麼東西」。

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