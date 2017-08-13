似曾相識？趙少康買中廣這招 墨西哥富豪也幹過！

中廣董事長趙少康用中廣盈餘買中廣股份的「怪招」，墨西哥富豪也幹過！（資料照，記者陳志曲攝）

2017-08-13 08:22

〔記者歐祥義／台北報導〕中廣董事長趙少康用中廣盈餘買中廣股份的「怪招」，絕對不是他自創的，30年前墨西哥國營電信公司民營化，該國政治關係良好的富商卡洛斯施林（Carlos Slim），也是先標下國營事業股份，再分年用墨西哥電信的分紅股利去支付股款，施林拿下墨西哥電信後沒幾年，還擠下比爾蓋茲躍居全球首富。

1989年9 月墨西哥政府宣布將出脫國營事業墨西哥電信（Telmex）51%股權，施林的卡索集團（Group Carso）出價不是最高，但卻贏得此次標案。施林標到墨西哥電信51%官股後，並沒有立即支付股票價款給政府，而是設法延遲付款，往後幾年利用墨西哥電信本身的股利來償付給墨國政府，可是本來是國營事業的墨西哥電信，現在竟成了施林的私人獨佔事業。

根據台北地檢署調查，趙少康當年以10億元購買中廣的資金，極可能是來自中廣獲利盈餘；趙恐先把盈餘轉匯至自己實質掌握的播音員與悅悅二家公司，當作支付給國民黨的交易款。

對於媒體報導質疑趙少康買中廣是無本生意，趙少康當日從地檢署應訊出來後回應說，買中廣是要付錢且須辛苦經營的，若虧損誰負責呢？如果計程車司機跟銀行貸款或向車行融資買一輛計程車，司機每天辛苦開車賺錢，賺到錢後，拿去付當初買車的錢，難道是無本生意嗎？難道付出的心血就不是心血，就不是本嗎？

2009年，施林以590億美元的資產，躋下微軟的比爾蓋茲，登上世界首富，並連續4年位居全球首富，這都是拜墨西哥電信公產變私產之賜。

對照施林與趙少康的案例，是不是有似曾相識的感覺？只是墨西哥政治制度是腐敗貪污、一黨獨大，所以國營事業轉一手變私人產業，台灣出現跟墨國一樣的案例，難道是在昭告世人台灣跟墨國是同一類型國家？