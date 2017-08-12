總統親盯司改 要求每半年公開說明進度

蔡英文總統在司改國是會議總結會議最後發表談話，宣示將落實、實踐司改共識的五大方案。（記者吳政峰翻攝）

2017-08-12 19:23

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統在今晚司改國是會議總結會議最後發表談話，宣示將落實、實踐司改共識的五大方案，表明首先在國是會議結束後將親自緊盯改革的進度，將請前大法官林子儀教授，召集一個諮詢小組，將民間對司改進度的監督意見，定期向她報告，協助我掌握各界的看法，並要求司法院和行政院，要每半年一次，定期就相關改革進度提出報告向社會說明。

其次，總統表示，司改的工作，橫跨五院的權責，這牽涉到跨院際的協調。做為總統，這是我的憲政責任。我會把院際協調的工作做好，協助五院做好橫向的溝通，並且掌握具體的進度。

蔡總統說，第3，她要請司法院、行政院相關部會，不只是要堅定改革的方向，更要加大改革的力道和速度。對於達成共識、並且不需要修法的改革事項，請盡快提出可行方案來據以推動，也請行政院建立一個機制，做好跨部會工作的分工與協調。

總統說，第4，她要請司法院和行政院，要每半年一次，定期就相關改革進度提出報告，向社會說明改革的進度。

總統表示，第5，國是會議的許多議題，牽涉到國會的權責，需要和代表民意的立委充分對話溝通。請相關部門儘速安排向國會提出報告，充分說明。所牽涉的法律修訂，也請廣徵社會意見，讓沒有參與到國是會議的人也有機會提出意見，一旦形成共識就提出草案進入立法院審查。

蔡總統表示，她要請大家給政府一些時間，在這一段改革的路程上，持續地發揮民間監督的力量，讓這段時間以來大家共同努力的成果，能夠化為具體的執行。

她說，上一次的全國司法改革會議，有很多共識並沒有被落實，所以今天他聽到很多人的發言，都聚焦在「實踐」這兩個字。

「沒有錯，我們並不迷信會議可以解決所有問題，真正的關鍵在於後續的行動」，她是司法改革國是會議的召集人，所以「我的責任也不會在此就結束」。