台灣還沒真正民主化？ 林佳龍：改變不會一天實現

2017-08-12 18:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍12日受邀出席美國台僑交流晚宴，並發表演說。他表示，台灣解嚴後開始民主化，但因長年社會體制、中國因素，使台灣還無法真正民主化，應重新定位地方與中央政府的關係，並強化地方政府自治權，透過城市外交等方式，一步步改變台灣。

12日的台僑晚宴由北加州台灣同鄉聯合會、北加州台灣會館、民進黨矽谷支黨部聯合舉辦，共計有200餘名當地台僑參加，林佳龍受到熱烈歡迎，加州眾議員朱感生夫婦也到場支持，林佳龍則以「崛起的台中·希望的台灣―鏈結在地、國際與未來」發表約1小時的演說。

林佳龍說，台灣自1987年解嚴後開始民主化，並經歷3次政黨輪替，但民主化過程中遇到不少瓶頸，包括正名制憲、加入聯合國、轉型正義，都還需要時間，才能把外來威權統治的文化慢慢改變，而經濟發展也面臨低成長、低薪資，即使政黨輪替後，包括黨產、年金、長照、少子化、托育等過去所遺留的舊問題，都是因為長年經濟社會體制，無法真正民主化導致。

他也認為，台灣的改變已經開始，但改變不會一天實現，只要往正確方向，並一步步頂過風浪、逆風前進，就會走向康莊大道。

他說，在全球化、完全競爭的時代，很多國家都在結盟進行區域整合，但台灣國際處境常被孤立，被排擠在自由市場外。不過中國崛起對台灣來說是無法迴避的問題，如何處理好與霸權的關係很不容易，然而台灣與西藏、香港不一樣，台灣未曾被統治，台灣如何不被併吞、又能走出一條路，並非「什麼中什麼台」就能解決，而是需要有智慧，知道自己的角色在哪裡。

他認為，中國政經不會分離，這幾年台灣經濟又高度依賴中國，且以商逼政、以民逼官，所以台灣必須保持主體性，而在全球化競合下，傳統以國家為行動單位應被檢視及檢討，因為除非中國崩潰，否則用傳統國家理論台灣沒有出路。

因此台灣應該透過城市外交、區域經濟與參與非政府組織，找到出路並走出國際，而僑胞就是國力的延伸，更是與國際鏈結的社會資產。

此外，林佳龍也認為，目前台灣面臨政府失靈的問題，國家必須重新界定國家角色，雖然過去亞洲四小龍時代，由國家帶領經濟發展，但在資訊經濟年代，必須鼓勵創新創業，而國家政策必須有社會支持，才能善用國家預算，創造產業發展的好環境。

他也說，為讓台灣真正民主化，他認為應重新定位地方與中央政府的關係，可透過強化地方政府自治權，尤其是財政權，讓地方享有拚經濟的成果，如此縣市首長就會把經濟發展當作自己的事打拼，這是制度面的誘因。另外，城市外交也是很好的發展方向，透過城市間進行文化、經濟等交流，帶動地方民主發展。