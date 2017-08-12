陪審制未被討論 張靜：司法是個屁

2017-08-12 17:26

〔記者陳慰慈／台北報導〕司改國是會議會議總結會議今天登場，台灣陪審團協會理事長、律師張靜說，今天是總結會議，但對他來說向是終結會議，「終結了支持陪審制人民對司法的期待。」痛批陪審制未被討論，「法官如果沒有良心，司法就是個屁」。

張靜說，因為議事規則不合理、不合邏輯，以至於終結支持陪審制的人民對司改的期待，現代司法的核心在審判、審判核心在獨立、獨立的核心在良心，法官如果沒有良心，司法就是個屁，沒有人會去相信。

張靜指出，怎麼檢驗法官有良心，有一指標就是法官不能說謊，不能隱瞞事實真相，更不能說一套做一套。早上司法院祕書長呂太郎說，司法院已就人民參與審判正在研擬法案，而他說所的法案就是參酌全世界各國參與審判的制度，打造一個適合台灣國情的制度。

張靜質疑，「但司法院6月29日就召開法案擬定委員會，刑事庭會後表示，參酌日本裁判員制度，研議對台灣國情有益的制度，卻避免用參審員或參審制字眼，打著國民法官旗號，行參審制之實，果然是說一套做一套，這樣人民會相信司法嗎？支持陪審制的人民會相信司法嗎？」

他說，這6個月來，對他攻擊人很多，只因他說，台灣法官大約有5到10％貪汙，但沒有良心法官有多少，他現在真的不敢說比例了，但是一定存在，最後只想用這句話來描述他的心境，「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」。