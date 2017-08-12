避免改革淪空言 司改委員籲「政治力介入」

2017-08-12 16:57

〔記者陳慰慈／台北報導〕司改國是會議總結會議今天在總統府舉行，蔡英文總統出席參與，開場致詞表示「國是會議不是大拜拜，不會今天開完會，就船過水無痕」，但多名委員認為，會議結束後，如無貫徹執行單位，那將重蹈18年前司改的覆轍，一切回歸到原點。

成功大學政治系教授王金壽指出，88年司改之所以失敗原因，是即使有再好的政策與有改革理想的司法院長，都沒有用，像是金字型的法院組織，當年就已通過，但很多議案送到立院迄今都躺在那邊，沒有執行，所以「政治力介入才是最重要」。

王金壽說，一開始他對全國司改會並不樂觀，早上看到立法院院長蘇嘉全跟立委有來變有信心，但過了中午只剩下總統蔡英文和司法院長許宗力，他的心就又沉下來，「總統，你很可憐，只剩下妳了」，引發現場哄堂大笑，王金壽直言，但這是總統問題不是他的問題，委員們做了很多決議，好或不好是總統要決定，如認為決議可行，妳就要去遊說立法院、司法院、考試院、監察院一起執行，「否則最後失敗被譴責不是我們，是蔡總統妳」。

城邦集團首席執行長何飛鵬也建議，司法改革要成功需要司法院、法務部、行政院、立法院貫徹執行，請總統把所有司法改革的重點方向，以項目管理方式明確列出，每個項目並請各執行單位填寫執行時間，並在全面執政優勢下，迫使立法院修法，「才不會船過水無痕」。

律師張菊芳則表示：「今天決議如果是一哩路，那執行就是十哩路，人民已厭倦空言，如決議完畢沒有執行，仍是退回原點」，那麼人民對政府信賴度肯定會下降，建議政府建立監督機制，如具體執行一切質疑或負面都會被回應。