曾替柯建銘倒茶半年 林智堅：決心做好重要小事

2017-08-12 16:52

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅今天應「台灣新未來智庫協會」邀請，出席「超越新星培力營」，與來自全台40位有志政治工作的年輕人，分享成長與城市治理經驗；林智堅以名建築師黃聲遠的話，「故鄉的美，希望每一個人都有機會奮鬥，而且也只能繼續努力！」勉勵年輕學子勇敢築夢、追夢，且莫忘初衷。

兩個小時的演講中，林智堅暢談自身如何從一個沒有方向的少年，歷經14年地方助理與議員磨練，再以奇蹟式的百日選戰，當選全國最年輕的地方首長，並從全國縣市長滿意度排名倒數，短短兩年多晉升為「五星市長」，讓新竹市成為「幸福城市」的過程。

林智堅說，上任半年後，媒體評比縣市長滿意度，卻獲得人生中第一個「最後一名」，但他調整施政腳步，2017年滿意度調查突破7成，更是全台負評最低的縣市首長，一舉拿下五星市長榮耀，靠的就是城市治理三部曲，包括：確立城市定位、用對的人、尊重專業。

林智堅透露，擔任民進黨立委柯建銘助理期間，「少年智堅」的日常就是倒茶、端茶、洗杯子，有長達半年的時間，柯總召總問「少年仔，你叫甚麼名？」，讓他下定決心做好每件「重要的小事」，讓自己成為足以信賴、委以重任的年輕人。

演講結束後，有年輕人關心如何解決竹科交通壅塞的問題，林智堅表示，上任後逐步推動光復路號誌重整、大學路51巷與高峰路的拓寬，並新闢高峰路110巷，另寶山路調撥車道實施至今，也已逐步改善通勤壅塞的問題，未來還會持續努力，「一定要做得更好！」

林智堅強調，新竹人更需要新的大眾運輸載具，「準時、安全、舒適」的輕軌系統，已獲得行政院前瞻基礎建設的支持，相信輕軌能改善長久以來的交通噩夢。

一連串的甘苦談與幽默發言，讓台下年輕人笑聲不斷，不但踴躍舉手發問還爭搶合影，林智堅還自備自拍棒，與年輕人打成一片，看得出林智堅在年輕族群的超高人氣。