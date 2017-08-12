世大運「中華台北」掀戰 呂秋遠：醒醒！我們沒有台灣隊

世大運媒體手冊使用中華台北（Chinese Taipei）字眼，掀起討論。圖為台灣獨立建國聯盟、台灣國家聯盟、基進黨等共同發起的20170812台灣正名行動小組，12日在民進黨部前拉起兩幅巨幅布條，並高喊「Taiwan is not Chinese Taipei」、「Let Taiwan Be Taiwan」口號。（記者劉信德攝）

2017-08-12 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕世大運媒體手冊使用中華台北（Chinese Taipei）字眼，掀起討論；律師呂秋遠則是感嘆說，「醒醒吧！我們就是沒有台灣隊，也無法掛上國旗」。

呂秋遠在臉書上表示，世大運起碼開啟「中華台北」討論風潮，整場賽事，我們都會看到中華台北的奧運旗，但是沒有中華民國、沒有國旗，「我們為中華隊加油，但是沒有台灣隊」。

「醒醒吧！我們就是沒有台灣隊」，呂秋遠說，當有人提出這個問題，我們就開始自相殘殺，認為「這就是國際現實，不然你要怎樣？」「現在的國際體育界就是只能有這個會籍，你要改名有這麼容易嗎？」

呂秋遠說，他相信除了少數人，大部分的人都為自己的土地認同努力，而並非世界上所有國家都「主動」認定「世界上只有一個中國，中國就是中華人民共和國，台灣是中國自古以來神聖不可分割的領土」，而是因為中國要求所有與他們建交的國家，必須遵守這個原則，在中國實力如此強大的情況下，國際現實確實就是如此。

「所以，可以不要再弱弱相殘，檢討受害者了嗎？」呂秋遠感嘆，我們全體國民都是受害者，不能加入國際組織、運動員只能用中華台北的名義參加國際賽事，不然會被取消資格，「我們前輩子是造了什麼孽、犯了什麼錯？殺了幾個人？才會集體被剝奪所有的國際權益？然後島內吵成一團，互相指責對方不愛台灣」。

呂秋遠說，國際現實誰都知道，或許我們現在所做的努力也微不足道，但是在成功之前，請不要認為『國際現實就是每個國家都討厭我們，我們是國際的邊緣人』」、「真相只有一個，討厭台灣的也只有一個」。