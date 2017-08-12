世大運5萬元貴賓票滯銷 傳出疑要政務官認養惹議

2017-08-12 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕世大運即將在8月19日開幕，售票情況也受到各界關注。傳出由於每張5萬元、共200張的開幕式貴賓門票仍有不少張未售出，副市長陳景峻於今（12）日上午下令要求各局處政務官認養貴賓票，引起了反彈聲音。而陳景峻對此表示並無強迫購票只是推銷，世大運為市府重大活動，政務官本應配合，這部分並無問題。

據《蘋果》報導，民政局長藍世聰表示，貴賓票雖有對外銷售但並無對外宣傳，原因是入場必須要進行安檢與審核，高達5萬元的票價也不受青睞，他認為陳景峻要求認養比較像是請政務官幫忙找贊助，並不是強迫。而都發局長林洲民表示，已有同仁告知此事，目前還在了解狀況看如何協助。產發局長林崇傑則表示，產發局負責市場開發業務，過去就一直在推銷票券，會盡力去幫忙。

而陳景峻接受《蘋果》採訪後表示，由於在世大運的晨報會議中看到貴賓票銷量不佳，加上無法使用網路購買，必須要透過專線訂購，擔心空位太多才要求政務官能幫忙行銷，也確實要求大家在下週三提交名單，但並沒有規定要幾張，只是請大家多幫忙，畢竟開幕式要登場了。另外也指出，並沒有要求事務官認養票券，由於世大運市市府重要活動與政策，政務官本應配合行銷，這部分沒有問題。

不過有不具名的政務官指出，若此為公務支出，要花5萬甚至到50萬都不是問題，但如果用公費買票給民間友人看，名目上恐怕會有問題。也有人認為，此種做法有點像強迫各局處首長買票，觀感不佳。