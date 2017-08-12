國會考察新南向 立委組團出訪東南亞數量大增

2017-08-12 12:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕蔡政府推動新南向政策不遺餘力，朝野立委也利用休會期間，赴東南亞國家交流考察。據立法院資料統計，本屆國會至今已有10團赴新南向國家考察，相較上屆4年僅有4團，交流數量大幅增加。今日預計率團赴印尼考察智慧城市辦公室的民進黨立委林靜儀表示，國會議員身分自由，透過國會拜訪突破政治現實，是拓展台灣國際空間很好的方式，盼能藉此平台協助台灣與更多國家的國會議員交流。

立法院本會期一共召開3次臨時會，自上月21日結束第二次臨時會後，距離第三次臨時會召開前，僅有1個月的休會空檔，不過朝野立委仍把握機會出國考察，尤其東南亞各國，更因蔡政府推動新南向政策，成為立委出訪優先選擇。

據立法院資料統計，第9屆立委上任至今不到兩年，但以國會聯誼會出訪新南向國家的數量已高達10團，相較第8屆4年下來僅累積4團出訪數量，有顯著增加趨勢。

除有多位民進黨立委甫自越南、菲律賓等國返台外，民進黨立委林靜儀、鍾佳濱、劉世芳、周春米與李麗芬，也將於今日啟程前往印尼，拜訪雅加達與馬卡薩兩個城市。

林靜儀說，這次主要希望了解兩座城市的智慧城市辦公室，包含城市交通流量、醫院空床、民生用品價格，都能透過智慧城市辦公室的網站即時呈現，相關數據也能作為政策制定者的重要參考依據。

此外，日前率台灣電子商務團赴印尼考察的民進黨立委余宛如辦公室，也發出新聞稿表示，團隊在印尼與當地最大電子商務協會（Indonesian E-Commerce Association, idEA）、新創獨角獸企業、印尼電商、台灣青商會與跨國新創密集交流後，已有突破性進展；余宛如表示，新南向政策是改變台灣國家戰略的重要規劃，台灣想改善與東協國家關係，自然應以東協領導國印尼作為出發點。