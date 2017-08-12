吳敦義：沒有要清黨，也沒有屬意誰選北市長

2017-08-12 12:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨主席當選人前副總統吳敦義上午到新竹市參加活動，被問到是否要推蔣萬安選台北市長，他說沒有屬意誰，但一定會經過公正客觀程序，才會提名。他也否認要洪秀柱人馬離開黨中央一事是在清黨，對於八月能否順利發出黨工薪水，則要繼續努力加把勁。

針對外傳國民黨中央屬意立委蔣萬安選台北市長，吳敦義說絕對沒有屬意哪一個人，就算就任黨主席，也不能屬意誰就是誰，一定會經會一個公正客觀的有公信力的過程，其中包括多請教人家，就是所謂非正式的評鑑，也許菜市場裡頭也會一些口碑，或者年輕朋友希望的人選等等。這些都會多徵詢、多請教。但一定會經過公正客觀的民調，完成以後才會進行提名作業。

至於昨天國民黨中央無預警發出人事令，要洪秀柱的十多名人馬，在十九號通通捲舖蓋走人，外界質疑是在清黨，吳敦義說，任何機關、企業、政黨，都是一樣，洪秀柱上任後，有引進一些人到黨裡面，凡是政務官性質者，就是有簽契約，離開也是很正常的，否則國民黨現在這麼窮的情況，迄今不知累積有多少歷任主席用政務官性質引進的人，如果全都留在黨裡面，那黨怎麼受得了？

所以，他強調那都是依照慣例辦理，他也強調現在還沒有就任主席，黨內本來就有一些類似政務任用的，預定十九日離開黨，這是正常合理的。

外傳國民黨八月份薪資傳出募款出狀況，當吳敦義被問到是否有信心八月份能讓黨工領到薪水，吳敦義說還要持續努力。