檢察官每月辦82案 陳瑞仁：品質怎麼可能好?

2017-08-12 12:02

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部參事陳瑞仁上午在司改總結會議表示，根據他擔任檢察官多年的經驗，檢察官每月只要承辦40件案子，偵辦品質就會下降，但目前檢察官每月要辦82件案子，檢察官承辦案件太多，是不可能把所有案子都辦好的。

陳瑞仁指出，檢察官應該好好辦案，就算案子多，也應盡力處理，但讓檢察官承辦案件合理化，才能真正提高偵辦品質。

陳瑞仁還呼籲，應該讓司法官有適當的強制處分權，才能打擊犯罪，不能一方面希望司法官伸張正義，一方面又讓司法官沒有牙齒，這樣是不能實現司法正義的。