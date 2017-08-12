退休後做什麼？ 賴清德體驗鹽水日照中心：預約來睏

台南市長賴清德（前左二）和91歲黃姓阿嬤開心交談。（記者楊金城攝）

2017-08-12 11:58

〔記者楊金城／台南報導〕台南市首處由社衛政守護社區長輩的鹽水日間照護中心，上午11點揭牌啟用，市長賴清德體驗內部設施，童心未泯地一時興起，玩起手搖鈴叫賣麥芽糖，試躺「睏到」躺椅很舒服，直說「以後退休，也要預約來睏去」。

賴清德說，長照1.0台南市獲衛福部評鑑全國第一名，長照2.0也是領先全國，因為南市因地制宜、官民合作，在長輩最需要的地方設立照護據點。

台南市社會局、鹽水區公所委託營新醫院附設護理之家成立「營新鹽水日間照顧中心」，使用鹽水老人文康中心1樓空間，今天在賴清德、社會局長劉淑惠、鹽水區長呂煌男見證下揭牌啟用，是南市第28間日照中心，也是第15個活化公有建物辦理日間照顧的案例，更是台南市首家由醫療機構辦理的日照中心，期望透過社衛政的結合，開創嶄新的日間照顧模式。

賴清德說，感謝鹽水區公所的支持，由營新醫院照顧鹽水區長輩，長輩白天到日照中心，由專業人員照顧，子女可以安心就業、就學，傍晚再接回家共享天倫之樂，如此可減輕家庭的照顧壓力。

營新醫院院長鄭群亮說，營新團隊運用醫院的資源，在空間規劃設計柑仔店、睏到、音樂治療、遊戲、植物、狗醫師、芳香等輔療活動，鼓勵長輩多動多健康，也有專職護理師幫長輩做健康管理，中午的餐點由營養師設計專業菜單，每日的健康促進活動，由職能治療師與社工規劃，讓長輩每天「上課」充滿樂趣。

劉淑惠說，南市28家日照中心都屬於長照2.0 A級社區整合型服務中心，未來將逐步建置以長者為中心的在地照顧網絡，守護社區長輩。

相關影音