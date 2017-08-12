司法透明 法務部：起訴書全面公開並上網

2017-08-12 11:44

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部檢察司長林邦樑上午在司改總結會議指出，法務部正在推動司改「12大項重點議題」，希望強化公開透明的司法，計畫全面公開起訴書並上網，預定9月底前完成法院組織法的修正草案。

法務部的司改「12大項重點議題」如下：推動人民參與司法制度；強化公開透明的司法；改善法律專業人才的養成和進用；打造專業及中立的司法體系；監督淘汰不適任司法人員；完善證據法則和救濟無辜；保護隱私和弱勢群體機制；建立保護兒少機制；有效打擊犯罪和檢討刑事政策；實踐修復式式正義；貼近社會脈動的法學與法治教育；防杜濫訴與增進司法程序的效率。

林邦樑指出，司法透明公開，並接受外界檢視，才能贏得人民信任，因此法務部擬定一審判決後公開起訴書，目前正積極研擬相關草案，希望9月底前能與司法院會銜，並送請立院於下會期審議，此外，法務部還將與律師公會全聯會溝通，配合建置「律師公開資訊系統」。

另外，法務部為建立「以主任檢察官為核心的團隊辦案模式」，9月7日起將在6都的8大地檢署增設9位主任檢察官，由主任檢察官帶隊辦理貪瀆等重大案件；未來主任檢察官帶隊辦大案起訴時，主任檢察官將共同具名，並參與實施公訴，以示共同負責，才能提升檢方辦案能量和偵查品質。

不少民眾跑法院或檢察署時，常因院檢招牌都冠上「法院」兩字而跑錯地方。為避免民眾混淆，未來檢察機關名稱不再冠「法院」二字，此外，檢察官將不再領取辦案獎金。