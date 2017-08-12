司改會議總結登場 法官協會籲「緩慢而堅定」

2017-08-12 10:41

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議總結會議今（12日）登場，攸關台灣未來司法政策走向，法官協會發表聲明直言這場會議不該只是一場仲夏夜的煙火盛宴，呼籲主導司改者體會美國聯邦最高法院石柱下烏龜所象徵的意義：「緩慢而堅定（slow but steady）」！

法官協會指出，1999年前總統李登輝召開了一場為期三天的全國司法改革會議，2017年8月12日，由蔡英文總統召開的全國司法改革國是會議也將落幕，這18年中，「司法」仍然是台灣社會亟欲改革的對象，甚至「法官」在一般民眾心中的形象更差了。

法官協會坦承在法官群體中，確實有極少數的害群之馬，但絕大部分的法官都非常認真，也都全力支持、實踐這18年來的制度改革。

光是2016年，2022名法官共審理335萬832件案子，平均每位法官每月必須處理高達138件案件，大幅犧牲家庭、嗜好、交遊、休閒、甚至睡眠、用餐時間，日日夜夜閱覽案卷、撰寫判決，甚至值班訊問到天明，非常辛勞。

法官協會表示，在三權分立中，司法必須相對的「消極」、「沈默」、「獨立」，法官則被要求「冷靜」、「慎思」、「中立」，在重大矚目案件中，法院必須與一時的輿論、民意相左，不可避免換得民眾的批評與嘲諷，但也因為司法的存在，台灣才能走向「以法治國」的法治社會，不必擔心半夜被人突然帶走。

話鋒一轉，法官協會意有所指寫到「絕非標榜改革之名、一昧以打擊現有制度或指責特定人作為主要目的」，痛陳有委員偏離原來的司改方向，公開指責一定比例的法官收受賄賂，讓沈默付出的全體法官所無法接受。

文末，法官協會指出大多數法官對於這塊土地的認同、疼惜，絕不亞於任何人，所以司法改革不該只是一場仲夏夜的煙火盛宴，當我們一再援引外國法制作為改革參考的同時，也不妨深刻體會美國聯邦最高法院石柱下烏龜所象徵的意義：「緩慢而堅定（slow but steady）」！