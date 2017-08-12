開這麼多會何用？ 蔡英文：司法院、法務部已加快改革腳步

2017-08-12 10:08

〔記者李欣芳／台北報導〕司法改革國是會議總結會議今天上午在總統府舉行，蔡英文總統與會一開始致詞指出，有人問說，開這麼多會議，對司法改革的推動有什麼幫助？「我想，不需要懷疑」，由於各位委員的督促，司法院、法務部已經加快改革的腳步，提出具體方案，包括金字塔訴訟制度，強化司法審判的效率等，積極回應社會對於改革的期待。

蔡總統表示，有關審判制度的改革，她要藉這個機會講幾句話。在這個議題上，大家對於參審或是陪審，還有很多不同的見解，分組會議並沒有形成結論。

不過，她說，透過深入的辯論，事實上，各位已經達成一個最關鍵的共識，那就是現在的制度確實不夠完善，一定要改。後續的改革，也一定要讓人民有更多參與，讓國民法官走進法庭。我相信今天會有委員繼續提出意見，我要請司法院未來推動改革時，要持續聽取大家的想法。

總統致詞表示，因為各位全心全力的參與，我們有了初步的成果：首先，對司法改革做了詳盡的體檢，將問題一個一個盤點出來。其次，各位委員也提供了許多專業和實務上的寶貴意見，作為未來行政、立法、司法機關落實改革的重要基礎。

第三，在討論當中，在許多議題上找到了共識。這些共識，將會成為我們改革的方向。當然，也有一部分的議題，即使經過周延的討論，依然沒有達成共識。但是多元的聲音，也呈現為嚴肅而專業的對話，這些都是民主的資產。

蔡總統說， 在司法院這邊，法界所期待的一審事實審、二審事後審、三審法律審的「金字塔訴訟制度」，將逐漸建立起來，這是要強化司法審判的效率。司法院也將陸續開放法庭直播，讓必要的資訊更加透明。

她說，還有，最重要的，是法官的多元晉用、監督和淘汰機制。未來我們的法官，將會更有社會歷練，也有更多元的進修管道，以及更完整的評鑑制度，來有效提升審判的品質。我們清楚，這是人民最關切的事情。

總統指出，在法務部方面，對於檢察官評鑑制度、檢察體系效能等各方面，都有積極提出改革重點。其中，以主任檢察官作為核心的團隊辦案方式，採取共同具名、共同負責的模式，將讓檢察官辦案更周延、更有公信力。同時，推動起訴書的公開，也讓大家感受到檢察體系對於透明化的努力。當然，在檢察官非常重視的內部改革方面，包括檢察官免兼行政職、推動人事民主化、改善辦案環境等等，都回應了第一線的心聲。

總統表示，改革是政黨輪替最重要的意義，也是我一直在努力推動的工作。不過，我深刻的理解，改革從來都不是變魔術，不可能一步到位。在討論的過程當中，對於改革的內容、速度有不同的意見，或是對於某些議題，社會需要一點時間來理解，這都是民主的常態。

總統表示，上次的籌委會當中，歸納出包括「推動人民參與司法制度」、「強化公開透明的司法」、「打造專業與中立的司法體系」、「監督淘汰不適任司法人員」、以及「建立保護兒少的機制」在內，一共12個重點議題。這些重點議題，讓社會大眾看到司法改革的整體輪廓，也看見各位委員努力的成果。