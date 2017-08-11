花蓮市長魏嘉賢參訪竹市 取經兒童城市經驗

2017-08-11 23:02

〔記者王駿杰／新竹報導〕打造兒童城市，新竹市長林智堅推動各項以人為本的公共建設，吸引花蓮市長魏嘉賢率團參訪、取經，至中央公園、護城河親水公園、新竹綠園道、青青草原等處，觀摩各項建設及親子遊憩設施，希望將竹市成功經驗帶回東部，魏嘉賢更笑稱：「女兒到新竹市玩，可能都不想回家了！」

市府城銷處長顏章聖指出，魏嘉賢9、10日率團前往中央公園、護城河親水公園、新竹綠園道、青青草原等地參訪，市府致力改善長年陰暗、潮濕的老舊公園，用人本、「水與綠」概念結合城市美學，強化樹木梳理、綠美化植哉，打開整體空間，讓親子更親近公園綠地。

其中，中央公園的「碗狀盪鞦韆」、「地景式溜滑梯」，及新竹綠園道「微笑溜滑梯」、青青草原「北台灣最長磨石子溜滑梯」等，都讓魏嘉賢印象深刻，他更率花蓮同仁「試溜」磨石子溜滑梯。

魏嘉賢指出，林智堅打造兒童城市有成，許多親子建設久仰大名，花蓮市未來也將於花崗山建設兒童公園，因此特地來竹市取經，竹市每座公園、綠地都有不同特色，溜滑梯的設置更具巧思，「女兒來到新竹市可能都不想回家了。」

魏嘉賢說，除了公園外，由寬闊高大的樹陪襯的新竹綠園道也令他印象深刻，裡面的無障礙設施坡道、友善安全遊具等，適合各年齡層的民眾休憩，也提供民眾與自然親近的機會。